Drammatico salvataggio notturno a Sassari: Anziano disabile e figlia scampati alle fiamme

Una squadra è intervenuta con prontezza, riuscendo a portare in salvo i due residenti: un nonagenario disabile e sua figlia, che in quel momento si trovavano intrappolati tra le mura domestiche avvolte dalle fiamme. Un risveglio traumatico, ma fortunatamente non fatale, grazie all'intervento salvifico dei soccorritori. Il novantenne è stato immediatamente assistito: trasportato d'urgenza all'ospedale Santissima Annunziata dal personale del 118, è ora sotto osservazione per valutare le conseguenze dell'inalazione del fumo e dello stress subìto. Sua figlia, per fortuna, non ha riportato ferite ma resta scossa dall'esperienza. L'appartamento, teatro di questa drammatica vicenda, ha subito danni ingenti.





Le fiamme hanno divorato mobili, ricordi e speranze, lasciando dietro di sé solo il silenzio di ciò che è stato consumato. Un triste promemoria della potenza distruttiva del fuoco e dell'importanza della sicurezza domestica. Questo episodio sottolinea non solo il coraggio e la professionalità dei vigili del fuoco e dei soccorritori ma anche la fragilità della vita quotidiana. Mentre la comunità di Sassari si stringe attorno ai suoi cittadini colpiti, rimane il monito a non sottovalutare mai i rischi e a mantenere sempre alta l'attenzione per prevenire simili tragedie.

Un violento incendio ha squarciato la quiete notturna a Sassari, tenendo in ansia la comunità cittadina. Intorno alle 3:30 di questa notte, le fiamme hanno avvolto un appartamento in via Magellano, trasformando una normale abitazione in una trappola mortale. La camera da letto è stata il cuore del rogo, da cui si è levata una densa colonna di fumo nero, rapidamente diffusasi in ogni angolo della casa. La tempestività e il coraggio dei vigili del fuoco hanno fatto la differenza in questa corsa contro il tempo.