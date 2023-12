Già 50 anni di Terrore: Compie mezzo secolo 'L'esorcista', il Film che cambiò il cinema e le nostre notti

Tratto dal romanzo di William Peter Blatty, la pellicola racconta la storia di una giovane infestata dal demone Pazuzu, un racconto che si ancorava a una realtà ancor più inquietante, quella di Ronald Roe, un bambino le cui esperienze paranormali nel 1948 ispirarono il libro e il film. Quando personalmente mi trovai di fronte a "L'Esorcista", avevo circa 12 anni. Nonostante mi fosse stato sconsigliato, la curiosità prevalse. Il risultato? Notte dopo notte, la luce rimase accesa nella mia stanza. La paura insita nel film si infiltrò nei miei pensieri quotidiani, e ogni annuncio di una sua programmazione televisiva risvegliava in me un'ansia latente. Eppure, con il passare degli anni, decisi di confrontarmi nuovamente con quella paura, scoprendo che il terrore di un tempo si era trasformato in un sorriso, una risata di fronte a ciò che un tempo aveva seminato il panico nella mia giovinezza.





"L'Esorcista" non è solo una storia di paura, ma anche di metamorfosi culturale e personale. Ha attraversato decenni, diventando un rito di passaggio per intere generazioni, specialmente durante la notte di Halloween. Nonostante la proliferazione di film horror, nessuno ha mai eguagliato l'impressione duratura che "L'Esorcista" ha lasciato in me e in molti altri. Linda Blair, l'attrice che interpretò la giovane posseduta, confessò di aver vissuto notti di terrore durante le riprese, un riflesso dell'intensità con cui il film penetrava nella psiche di chi vi era coinvolto. Anche a distanza di cinquant'anni, il capolavoro di Friedkin conserva il suo titolo non ufficiale di film più terrificante di sempre, un monito della potenza del cinema di scuotere, terrorizzare e, infine, trasformare.

Cinquanta anni or sono, un'opera cinematografica giunse nelle sale e scosse il mondo fino al suo profondo nucleo emotivo. Era il 26 dicembre 1973, una data che avrebbe segnato indelebilmente la storia del cinema: "L'Esorcista" di William Friedkin faceva il suo esordio, portando con sé un'aura di terrore e controversia. Considerato un caposaldo del genere horror, "L'Esorcista" non si limitò a spaventare; sfidò le convenzioni e sondò le profondità dell'anima umana. I suoi effetti furono tangibili: si narra che alcuni spettatori, sopraffatti dall'intensità della visione, abbandonarono la sala, bollando il film come "pesante".