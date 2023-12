La Warner Bros denuncia Alghero

La società afferma che tale uso costituisce una violazione dei diritti esclusivi e ha causato un notevole danno economico. Di conseguenza, la Warner Bros. richiede non solo la rimozione immediata di tutto il materiale promozionale correlato, ma anche un risarcimento per i danni subiti. La nota, firmata dagli avvocati Giorgio Mondini e Francesca Milani, stabilisce un termine ultimo per il 12 gennaio 2024, entro il quale le parti coinvolte devono contattare lo studio legale per discutere il risarcimento e le spese legali.





In caso contrario, la Warner Bros. minaccia ulteriori azioni legali per tutelare i propri interessi. Questo sviluppo ha sorpreso tutti gli attori coinvolti, che ora devono navigare in un complesso scenario legale per determinare la legittimità dell'evento e delle autorizzazioni ottenute. La situazione richiederà una comunicazione approfondita tra le parti legali per stabilire le responsabilità e concordare su un possibile percorso di risoluzione. Nel frattempo, l'attenzione è rivolta a come questa vicenda influenzerà future iniziative culturali e la gestione dei diritti di proprietà intellettuale in eventi di questo tipo.

In una mossa inaspettata, la Warner Bros. ha intrapreso azioni legali contro gli organizzatori di un evento denominato "Harry Potter Nights", tenutosi dal 24 al 26 novembre nel centro storico di Alghero. La famosa casa di produzione cinematografica, rappresentata dallo Studio Legale Mondini Bonora Ginevra di Milano, ha inviato una nota formale di contestazione a varie entità coinvolte nell'organizzazione, tra cui il Centro Commerciale Naturale “Al Centro Storico” di Alghero, l'Associazione Culturale Alghenegra, il Comune di Alghero, la Fondazione Alghero e la Regione Autonoma della Sardegna. La contestazione riguarda l'utilizzo non autorizzato dei diritti di proprietà intellettuale appartenenti alla Warner Bros., in particolare riferimenti e riproduzioni legate alla saga di Harry Potter nell'ambito dell'evento.