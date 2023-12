"Bus ARST fuori controllo a Sassari: Incidente senza feriti vicino ad un asilo

L'autobus dell'ARST era diretto verso Sorso, avendo appena attraversato il cavalcavia su Viale Sicilia. Per cause ancora in fase di accertamento, il bus ha impattato contro la recinzione dell'asilo, piegandone le sbarre, prima di essere fermato dall'albero. Questo ha impedito un incidente potenzialmente più grave, poiché il bus si è trovato in bilico sul bordo di una scarpata.





Incredibilmente, non sono stati segnalati feriti tra i passeggeri o l'autista. La situazione è stata prontamente gestita dai soccorritori, inclusi i vigili del fuoco locali, la polizia e il personale medico del servizio di emergenza 118. L'incidente ha causato notevole allarme nella comunità locale, specialmente data la sua prossimità a un'infrastruttura per bambini. Tuttavia, l'intervento rapido dei servizi di emergenza e l'esito fortunato senza feriti sono stati motivo di sollievo. Le indagini sono in corso per determinare la causa dell'incidente, che, al momento, rimane incerta.

Il 15 dicembre 2023, a Sassari, si è verificato un incidente drammatico che ha coinvolto un autobus dell'ARST. Il mezzo, con a bordo un autista e due passeggeri, è uscito di strada in Viale Sicilia, finendo contro un albero dopo aver sfondato la recinzione di un asilo nelle vicinanze. L'allarmante incidente è avvenuto intorno alle 18:00.