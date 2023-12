“Semidas de Nadale”: dopo l’esordio di domenica scorsa la replica domenica 10 dicembre

Il 15 dicembre alle 19.30 nella Chiesa di Sant’Agata esordisce il Chorus Project. Il 16 dicembre alle 19.45 si replica lo stesso programma nella Chiesa di Santa Maria degli angeli a Flumini. Il giorno successivo, il 17 dicembre alle 19.00 nel piccolo Auditorium/Ex Monte Granatico di Via XX Settembre avrà come protagonista il litofono, uno strumento di nuova creazione, ideato e costruito dall'artigiano di Sardara Valeriano Piras. La rassegna prosegue il 21 dicembre alle 19.30 nel piccolo Auditorium/Ex Monte Granatico di Via XX Settembre con la talentuosa violoncellista Elide Sulsen e l’Orchestra Regionale Sarda in un concerto dedicato interamente a P.I. Cajcovskij.





Rassegna che si chiuderà il 29 dicembre alle 20.30 nella monumentale Basilica di Sant’Elena, con un concerto fuori programma, l’organista Fabrizio Marchionni Chiude il festival Semidas de Nadale con brani originali per organo tratti dal repertorio natalizio. Fondamentale anche il contributo dedicato alle scuole: nel corso della rassegna si terranno infatti le cosiddette “Lezioni Concerto”, una formula in cui si presentano agli studenti quartesi le composizioni musicali in programma, e gli strumenti che le eseguono scoprendo da quali parti sono composti, quali siano i loro caratteri e le loro potenzialità tecnico espressive. Il primo concerto per le scuole si è tenuto il 1 dicembre all'Istituto Comprensivo n°2 Scuola media di Via Tiziano, mentre il prossimo è previsto per domani, giovedì 7 dicembre, alle ore 10.00, all'Istituto Comprensivo n°3, nella Scuola elementare di via Cimabue.

Dicembre, mese delle festività e delle luci colorate. Della musica e della Rassegna “Semidas de Nadale”, che dopo l’esordio di domenica scorsa, prevede in cartellone la seconda data, Domenica 10 Dicembre, alle ore 19.00. Nella Chiesa di Santa Maria degli Angeli, a Flumini di Quartu, si terrà il “Concerto per la Notte di Natale”. Saranno protagonisti la chitarra classica del Maestro Gioele Mei, insieme all’Orchestra Regionale Sarda diretta dal Maestro Giacomo Medas. In programma il concerto in Re Magg. per chitarra e orchestra di A. Vivaldi il “Concerto per la notte di Natale” di A. Corelli, “O Magnum Mysterium” di Lauridsen e atri brani che richiamano il Natale. Organizzata dall'Associazione Incontri Musicali, col Patrocinio, tra gli altri, della Regione Sardegna, Ministero della Cultura, Comune di Quartu, Città Metropolitana e altri, la Rassegna proseguirà poi con spettacoli unici nel loro genere, in un calendario che non mancherà di regalare sorprese. Le prossime date in rassegna: il 14 dicembre alle 19.00 il concerto dedicato alla sola Amministrazione Comunale presso l’Aula Consiliare del Comune di Quartu.