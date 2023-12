Arriva il via libera anche da parte del Comune per il nuovo stadio del Cagliari.





Ci sarà un albergo 4 stelle “ superior”con 122 camere, un ristorante panoramico sul tetto con vista sul golfo degli Angeli ed un centro benessere da circa 4mila mq collegato all’hotel aperto a tutti; ci saranno degli spazi congressuali che potranno ospitare oltre 1.000 persone. Sulla ricettività sono stati siglati degli accordi internazionali con Accor e Snow Group. Ci sono tanti servizi perché l’idea della Società è quella che possa essere un impianto che viva tutto l’anno.





Il progetto promosso dal Club e dal partner industriale Gruppo COSTIM prevede un investimento di circa 157 milioni di euro (iva esclusa): si tratta di cifre che dovranno essere riviste con l’aggiornamento del PEF, il Piano Economico Finanziario dell’opera. Dei 157 milioni, 21 sono inerenti le somme a disposizione della stazione appaltante e gli oneri di sicurezza. Le risorse finanziarie a sostegno dell’investimento per la realizzazione del progetto saranno strutturate secondo quanto segue: circa 100 milioni (iva esclusa), tra debito bancario e mezzi propri, a carico del soggetto aggiudicatario della gara pubblica di assegnazione del progetto. Poi 60 milioni di contributi pubblici per l’equilibrio economico-finanziario del progetto di cui 10 deliberati dal Comune di Cagliari come rimborso per la demolizione dell’attuale Stadio Sant’Elia.

Tutto lineare. Nessuna sorpresa dopo la riunione del Consiglio Comunale, che ha affrontato la vertenza sullo stadio. Uno “step” rilevante, tuttavia formale nella sostanza. Sarà uno Stadio da 25.200 posti, che si può ampliare a 30.000, così da poter ospitare eventualmente anche gli Europei del 2032 (Cagliari è stata inserita tra le città italiane candidate). Non potrà ospitare solo il calcio, ma anche ogni categoria di evento sportivo (il rugby per esempio). Non avrà un centro commerciale.