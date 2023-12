Lo stadio al vaglio del Comune: Ultimo “step” prima di cominciare i lavori

Il resto della spesa sarà coperto dalla società Cagliari Calcio e dal Comune, con quest’ultimo, si legge in una nota, che dovrà invece "sostenere gli oneri finanziari di cui al piano economico finanziario di propria competenza". Oramai si è in dirittura d’arrivo e gli intoppi burocratici non hanno più un loro fondamento. Finalmente per Cagliari si aprono ghiotti scenari per metter su progetti a lunga scadenza. Senza dimenticare gli europei del 2032, laddove il capoluogo isolano è in lizza per ospitare le gare della kermesse continentale.

Martedì 5 giorno cruciale per la definizione della “querelle” infinita per lo stadio del Cagliari. Il nuovo impianto, che prenderà il nome di Gigi Riva, entra in Consiglio Comunale dopo l’emendamento favorevole espresso dalla Regione. È il passo decisivo prima di far partire i lavori. Nelle casse comunali entreranno 50 milioni equamente suddivisi per i prossimi tre anni: tre milioni subito, 15 per l'anno 2024, 12 per il 2025 e infine 20 mln per il 2026.