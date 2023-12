Furia e fuoco in Ogliastra: Assalto sconcertante a portavalori scuote la tranquillità dell'isola

Gli assalitori, con una precisione quasi militare, hanno bloccato la strada con un imponente catenaccio d'acciaio e hanno incendiato copertoni sparsi sulla carreggiata, creando un ostacolo inestricabile e rallentando il traffico.





Il culmine dell'operazione è stato segnato da una sparatoria frenetica. Nonostante l'intensità degli spari, fortunatamente non si registrano feriti. La scena si è trasformata in un caos di fiamme e fumo, con diverse auto inghiottite dalle fiamme e una colonna di fumo che si è levata alta nel cielo, portando alla chiusura immediata della statale. Sul posto sono intervenuti con prontezza i carabinieri della Compagnia di Jerzu e il personale del 118, testimoni di un assedio che ha lasciato l'intera comunità in apprensione. Al momento, gli autori del fatto, probabilmente diretti verso Cagliari, sono ancora a piede libero, nonostante l'instaurazione di posti di blocco in tutta l'Ogliastra. Resta avvolto nel mistero il risultato finale dell'assalto: non è ancora chiaro se i malviventi siano riusciti a portare via il denaro.





Questo attacco non è solo un atto di violenza, ma un duro colpo alla sensazione di sicurezza di una comunità solitamente pacifica, un monito che la criminalità può colpire ovunque e in qualsiasi momento.

Nelle prime ore di questa mattina, un evento sconvolgente ha scosso l'ogliastra: un assalto a un portavalori sulla Statale 125, nei pressi del bivio per Tertenia.