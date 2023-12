Debonair: Il folgorante esordio di NESIMAPARK nel Folk/Blues e Alternative Rock

Chitarre fuzz, basso distorto e suoni ambientali; la voce, ora pulita ora graffiata, caratterizzata da distorsioni, effetti ed ambienti creati da delay slapback associati a lunghi riverberi fanno di NesimaPark uno dei progetti più interessanti della scena emergente siciliana e di “Debonair” uno degli esordi più promettenti dell'anno.





Dopo la pubblicazione dell'album, sintesi delle sperimentazioni musicali dell’artista, e un tour promozionale di 15 date che ha raccolto ampi consensi da parte del pubblico e degli addetti ai lavori e dopo essersi guadagnato un posto tra i finalisti di Arezzo Wave 2023 come vincitore di Arezzo Wave Sicilia, NesimaPark è tornato a esibirsi in Italia e UK, in occasione di un tour invernale curato da Bengala Booking.

Pubblicato a maggio 2023 per M&M Recording, "Debonair" è il debut album di NESIMAPARK, moniker del chitarrista e cantautore catanese Carmelo Spadaro. Un progetto dalle sonorità folk/blues e alternative rock ispirato da musicisti quali King Krule, Grant Lee Buffalo, All Them Witches, Jeff Buckley.