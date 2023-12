Ritorno di lili con il Remix di 'Non dormi mai' da Keen: Un Tributo a Matteo Romagnoli e alla Musica Elettronica

Matteo Romagnoli, il papà di Garrincha, ha amato molto questo brano e con Keen hanno voluto realizzare questo remix» - lili Tra i fondatori della factory creativa Freak & Chic, dove si occupa della produzione musicale di artisti quali Immanuel Casto, Romina Falconi, TheAndré e Giorgio Ciccarelli, Stefano Maggiore ha spesso collaborato con Garrincha Dischi (Bebo, Lo Stato Sociale). A proposito del remix di “Non dormi mai” ha raccontato: «Ho sempre amato questo brano delle lili e ci sono molto legato perché è stata una delle ultime cose fatte con Matteo. Quando mi hanno detto che sarebbe uscito, sono ritornato a quei giorni con la memoria e non ero pronto a piangere di nuovo».

A 6 mesi di distanza dall’uscita di SPAZIOTEMPO, il suo disco d’esordio, lili, il progetto elettronico in italiano delle produttrici e polistrumentiste Lisa Masia e Marina Cristofalo, torna sulle scene con il remix di uno dei brani più coinvolgenti dell’album: “Non dormi mai”, realizzato da Keen aka Stefano Maggiore, in uscita il 1° dicembre per Garrincha Dischi. «NON DORMI MAI è una storia d’amore altro. Di rispetto, di scelte di vita, di gesti, racconti notturni, protezione reciproca, attese, paura del buio e amore per le stelle.