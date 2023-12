Al via a Sant'Antioco (Sud Sardegna) la diciannovesima edizione di Passaggi d'Autore - Intrecci mediterranei

Sabato (2 dicembre) prende il via la diciannovesima edizione, in programma fino a giovedì 7 nel consueto spazio dell'Aula Consiliare del Comune (in piazzetta Efisio Piria), con la visione dei primi sei film brevi di Intrecci mediterranei, sezione emblematica e più corposa del festival, che nell'arco di quattro giornate proporrà ventiquattro cortometraggi prodotti negli ultime due anni e premiati nei più importanti festival nazionali e internazionali; anche quest'anno saranno in lizza a Passaggi d'Autore per il riconoscimento che verrà assegnato dalla Giuria Giovani formata da studenti universitari e coordinata dal critico cinematografico Francesco Crispino.

Ai blocchi di partenza a Sant'Antioco (Sud Sardegna) Passaggi d'Autore - Intrecci mediterranei, il festival del cortometraggio dei Paesi del Mediterraneo organizzato dal Circolo del Cinema Immagini con la direzione artistica di Dolores Calabrò e del regista bosniaco Ado Hasanovic.