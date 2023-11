Full contrast: Uno sguardo globale nella fotografia di Piero Zilio alla Fine Art Gallery di Cagliari

Un contesto di grande interesse non solo dal punto di vista artistico, ma anche in termini culturali quello a cui abbiamo avuto il piacere e l’onore di partecipare. Negli scatti proposti- provenienti da varie parti del mondo (da Singapore alla Cina alla Mongolia) - il giovane fotoreporter isolano, infatti, affronta temi di notevole rilevanza e dall’indubbio spessore quali l’esistenza dei familiari che hanno uno dei loro cari nel braccio della morte, alla situazione riguardante una tribù di sciamani presenti nelle montagne tra Cina e Vietnam, al viaggio che fece in alcune zone lontane dall’indubbio fascino paesaggistico e naturalistico.





Durante l’appassionante incontro, inoltre, abbiamo potuto percepire (attraverso le fotografie e le accurate spiegazioni dell’artista) la passione, l’amore e il forte trasporto che costui prova verso questo lavoro, fotografie - quelle proposte dall’artista in questione - che ci hanno fornito notevoli spunti di riflessione in quanto raffiguravano molteplici avvenimenti di popolazioni che sono molti distanti da noi in ambito ideologico, intellettuale e formativo, ma che ci forniscono( al tempo stesso) una visione più ampia degli stili, degli usi e dei costumi di codesti abitanti appartenenti a vari luoghi del Globo terrestre dandoci un quadro più chiaro ed esaustivo di ciò che gli esseri umani sono stati, sono ed eventualmente saranno.





In conclusione, ringraziando il fotografo Zilio di averci reso partecipi di ciò, lo invitiamo (caldamente) a proseguire questa sua bellissima e affascinante passione, certi che- questa sua magnifica arte- gli darà numerose emozioni e molteplici soddisfazioni che, in fin dei conti, sono lo spirito della vita e il “sale” dell’esistenza che poi alla fine è quello che tutti vogliono e che in pochi (purtroppo) raggiungono nella sua interezza.

Alla Fine Art Gallery di Cagliari sita in via Iglesias numero 61 nelle serate dal 28 al 4 novembre 2023 ha avuto luogo l’interessantissima mostra fotografica Full Contrast del noto fotografo cagliaritano Piero Zilio. L’evento, aperto gratuitamente al pubblico dalle ore 18.00 alle ore 20.00 nel luogo e nelle date appena citate, è stato -a parer nostro- uno dei principali appuntamenti artistici avvenuti nel capoluogo sardo in questa prima parte dell’inverno. Una situazione, quella in esame, che non solo ha visto la notevole partecipazione di ragazzi, addetti lavori e semplici appassionati, ma che ha avuto la facoltà di farci apprezzare il talento, la bravura, di questo giovane fotografo cagliaritano.