Alghero: Divieto di utilizzo dell'acqua - Il sindaco ha chiesto la massima celerità per la risoluzione del problema

Lo dispone l'ordinanza nr. 22 del 28 novembre in seguito alla comunicazione da parte dell’Asl di Sassari Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, con la quale si evidenzia la non conformità dell'acqua. Da Porta Terra il sindaco Mario Conoci sottolinea che sono in corso interlocuzioni continue con i competenti uffici dell'Asl di Sassari e i vertici del gestore unico Abbanoa, con l'intento di addivenire con immediatezza alla risoluzione del problema, così come richiesto per Maristella.





Il sindaco di Alghero ha chiesto la massima celerità nella comunicazione delle risultanze, campionamenti quotidiani ed un più efficace coordinamento tra i due enti su cui ricadono le competenze. In allegato l'ordinanza.

Disposto il divieto di utilizzo dell’acqua di rete, quale bevanda e per la preparazione degli alimenti, alle utenze di tutto il territorio comunale di Alghero. Le medesime acque possono essere utilizzate per tutti gli usi igienici, compresa l’igiene personale.