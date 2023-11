Cantina Santa Maria La Palma e AOU Sassari di nuovo insieme per le donne

La vicepresidente Gianfranca Pirisi ha sottolineato il valore umano e sociale del progetto, che mira ad assistere le donne in momenti difficili. «La Cantina Santa Maria La Palma, consapevole del numero di donne colpite da problemi di salute nell'area di Sassari, vuole offrire un sostegno tangibile, collaborando attivamente con i medici e dirigenti responsabili». Nel corso del 2023 le bottiglie di Akènta Rosé Special Edition sono state messe in commercio durante la 3 giorni della Corsa in Rosa a Sassari; successivamente la loro vendita è proseguita presso le enoteche della Cantina Santa Maria La Palma e l’ecommerce dell’azienda. La commercializzazione di questa edizione speciale ha permesso di raccogliere una cifra importante che sarà donata all’AOU Sassari, con la consegna simbolica di un grande assegno durante la conferenza stampa organizzata presso la Vineria ed Enoteca La Cantina Alghero in Via XXIV Maggio n.6 martedì 28 novembre alle 10.30.

Il sostegno alle donne che vivono una condizione delicata continua, offrendo un aiuto e supporto concreto. È con questo spirito che la Cantina Santa Maria La Palma porta avanti la seconda edizione del progetto Akènta Rosé Special Edition, in collaborazione con la Senologia multidisciplinare aziendale coordinata (Smac) dell’Aou di Sassari. La prima edizione ha permesso l'acquisto di un impianto di dermopigmentazione per l'AOU Sassari. Dato il successo e l'importanza dell'iniziativa, si è scelto di ripeterla: la cantina ha creato una nuova edizione limitata del vino Akènta Rosé, le cui vendite aiuteranno a finanziare attività di cura, ricerca e supporto per le pazienti del reparto SMAC. Mario Peretto, presidente della Cantina, ha voluto enfatizzare l'importanza di ripetere l'iniziativa, sottolineando l'importanza dell’impegno delle imprese private nel sostenere la comunità locale.