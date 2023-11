Discoteca clandestina in sottopiano a Sassari: Il ballo proibito e le salate conseguenze per un imprenditore locale





Un esercente, con un'idea da genio della truffa ma con la prudenza di un bambino che gioca con i fiammiferi, ha trasformato un sottopiano in discoteca. Ovviamente, senza la noia di pensare a dettagli come uscite di sicurezza o autorizzazioni.





La Polizia locale, forse annoiata dalla routine quotidiana, ha deciso di fare un salto in questo "tempio dell'irresponsabilità" grazie alle segnalazioni di cittadini stufi di subire il frastuono notturno e di commercianti indignati per la concorrenza sleale.





Il primo allarme era scattato dopo un "rave party" notturno, una sorta di festa danzante che aveva rotto la quiete cittadina fino all'alba. Da lì, la Polizia ha avviato una caccia al tesoro urbano per individuare il luogo del misfatto. Con una segnalazione tempestiva e una soffiata da Instagram, gli agenti hanno messo a segno il colpo.





Venerdì sera, in borghese come in un romanzo di spionaggio di serie B, hanno scoperto la verità: una discoteca improvvisata in un sottoscala, un luogo che avrebbe fatto inorridire persino un topo di cantina. Senza porte, uscite di sicurezza, o finestre, una trappola mortale per gli ignari giovani danzanti.





La festa è stata ovviamente interrotta. Chi si era immaginato un'impresa imprenditoriale geniale si è ritrovato con un bel guaio legale. Le regole per aprire una discoteca, per chi non lo sapesse, sono rigide: sicurezza, areazione, agibilità, prevenzione incendi, e una miriade di burocrazia.





Il nostro aspirante imprenditore della notte aveva trascurato tutto questo. La Polizia locale, nel suo comunicato, ha sottolineato con un tono quasi paternalistico, che chi ha organizzato questo spettacolo ha rischiato la vita di tanti giovani. Un promemoria per i cittadini: le segnalazioni servono a prevenire tragedie, soprattutto quando la leggerezza e l'irresponsabilità prendono il sopravvento.

Quando l'ingegno umano si incrocia con la sfrontatezza, a volte si assiste a imprese degne di un romanzo picaresco. Ma questa volta, il romanzo si è trasformato in un thriller di cattivo gusto.