Partnership medico sportiva Gruppo Iseni-Dinamo Sassari

La struttura sanitaria di Lonate Pozzolo - viene spiegato in una nota - diventerà il quartiere generale sanitario della squadra sassarese e metterà a disposizione dei giocatori, dei medici e dei fisioterapisti della squadra la diagnostica per immagini di ultima generazione di cui è dotata la casa di cura in caso di infortuni o problematiche biomeccaniche. I due dirigenti al momento di avallare la collaborazione hanno espresso parole di soddisfazione e apprezzamento per le reciproche realtà in un impegno che abbia come obiettivo lo sviluppo medico da una parte e quello sportivo dall'altra.

Nuova partnership medico sportiva tra gli Istituti di Ricovero e Cura del Gruppo Iseni Sanità di Lonate Pozzolo (Varese) e la Dinamo, squadra di pallacanestro di Sassari che milita in Serie A1. A stipulare la collaborazione sono stati il presidente della Fondazione Iseni Y Nervi, Fabrizio, Iseni e il presidente della società sarda Stefano Sardara.