Nuovo allarme in Cina: Epidemia di polmonite colpisce i bambini, l'OMS chiede risposte urgenti

La segnalazione iniziale di questi casi di polmonite, che presentano sintomi come febbre alta e tracce nei polmoni ma senza tosse, è stata fatta da ProMed, un sistema di sorveglianza globale delle epidemie. L'OMS ha prontamente chiesto alla Cina di fornire dettagli su questo improvviso aumento di malattie respiratorie tra i bambini e sui focolai di polmonite.





Questa richiesta sottolinea l'importanza di una risposta coordinata e informata a livello internazionale per affrontare efficacemente tali emergenze sanitarie. Le città più colpite da questa epidemia sono Pechino e Liaoning. Questa situazione sta mettendo sotto pressione i servizi sanitari, con ospedali che si trovano a gestire un numero elevato di casi e molte classi scolastiche ridotte a causa dei bambini ricoverati. L'epidemiologo Eric Feigl-Ding ha messo in evidenza una possibile correlazione con il "Mycoplasma pneumoniae", un batterio che colpisce principalmente l'apparato respiratorio.





Questo batterio può causare la "polmonite ambulante", una condizione che, secondo alcune fonti, sarebbe in aumento in Cina. I sintomi includono mal di gola, affaticamento e una tosse persistente che può protrarsi per settimane o mesi, con il rischio di evolvere in casi più gravi di polmonite.





La situazione in Cina potrebbe essere un riflesso delle conseguenze della revoca delle restrizioni post pandemia. Si tratta di un fenomeno che è stato osservato anche in altre parti del mondo, come in Europa e negli Stati Uniti, dove lo scorso inverno si è verificata un'epidemia di casi di virus respiratorio sinciziale nei bambini e una stagione influenzale particolarmente intensa.





Questi sviluppi evidenziano l'importanza di monitorare continuamente le malattie respiratorie, soprattutto in un contesto post-pandemico, e di mantenere un livello elevato di allerta e preparazione per rispondere a eventuali nuove minacce alla salute pubblica.

La situazione in Cina con l'epidemia di polmonite che sta colpendo i bambini è diventata un motivo di preoccupazione a livello globale. A distanza di quattro anni dalla pandemia di COVID-19, si osserva un nuovo allarme sanitario che richiede attenzione e risposte rapide.