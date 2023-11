Capodanno ad Alghero: Ci sono anche Guè e Noyz

"Dispiace non poter applaudire il nuovo talento della scena urban italiana - ammette il presidente di Fondazione Alghero, Andrea Delogu - la speranza resta quella di poter ospitare Tedua in Riviera del Corallo nel corso del 2024". Guè non ha bisogno di presentazioni. Rapper tra i più influenti e rispettati in Italia, fin dall'inizio della sua carriera è punto di riferimento non soltanto per la scena hip hop italiana: torna ad Alghero con l'ultimo regalo prodotto nel 2023 per i tanti fans, Madreperla, già certificato disco di Platino. Noyz Narcos è universalmente considerato uno dei maggiori esponenti di sempre della scena hip hop/hardcore italiana, capace di rinnovarsi senza mai snaturarne l’estetica.





Saranno loro, con Anna, a inaugurare un weekend di Capodanno tra i più coinvolgenti ed attesi di sempre. L'ingresso ai concerti è gratuito. Gli eventi sono realizzati in partnership con Sella & Mosca e Peroni Nastro Azzurro e in collaborazione con Shining Production. Cap d'Any 2023-2024 riconferma un mese intero di eventi e musica. Di seguito il link per conoscere tutti gli appuntamenti in programma e per scoprire tutte le modalità di acquisto dei biglietti o di prenotazione ove previsto: capdany.algheroturismo.eu.

Cambia la composizione del grande palco all'aperto del Piazzale della Pace la sera del 29 dicembre ad Alghero e diventa ancora più ricco: tre artisti per un'unica serata. Non ci sarà più Tedua a causa di motivi tecnico-logistici indipendenti dall'organizzazione, ma tutta la scena sarà per Guè - che ritorna in Riviera del Corallo dopo lo straordinario successo dell'estate 2022 - e Noyz Narcos. Nella stessa serata confermato anche il concerto con Anna, volto femminile fra i più amati della scena e nuovo idolo tra i teenager.