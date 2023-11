Mixology: è sarda la finalista del concorso nazionale per barlady Lady Amarena

Il cocktail che l’ha portata in finale racconta una storia di speranza, amore e condivisione al femminile: un palloncino, come nella celebre opera di Bansky è saldamente legato al bicchiere tramite un’Amarena Fabbri, che unisce la speranza e l’amore” Il concorso prevede infatti che le concorrenti utilizzino nelle loro creazioni alcuni prodotti iconici di Fabbri 1905, come il Marendry Bitter all’Amarena, il nuovissimo Fabbri Dry Gin e l’intramontabile Amarena Fabbri. Ma il talento del bartender non si limita nell’inventare nuovi drink: le dieci finaliste saranno infatti chiamate a raccontare sul palco in lingua inglese la loro creazione, conquistando la giuria e il pubblico, in una esibizione show che si concluderà con la “Notte delle Stelle”, premiazione e festa della mixology al femminile.





Dal 2015 Lady Amarena è l’unico evento internazionale riservato alle professioniste della mixology, nato per celebrare il centenario di Amarena Fabbri, la cui ricetta fu ideata proprio da una donna, Rachele Fabbri, moglie del fondatore di un’azienda che ha sempre fatto della valorizzazione delle competenze femminili un elemento di forza. La vincitrice del concorso italiano accede di diritto alla finale internazionale, che mette in competizione le professioniste vincitrici delle rispettive gare nazionali: nelle edizioni passate hanno partecipato concorrenti da ogni angolo del pianeta, dalla Nigeria agli Emirati. L’attuale detentrice dello scettro è la bartender tedesca di origine vietnamita, Linh Nguyen. Appuntamento a Bologna a settembre 2024 per scoprire la futura regina mondiale del bartending.

E’ la trentenne Francesca Aste, di Carloforte, Isola di San Pietro (Cagliari), una delle dieci finaliste del concorso nazionale di mixology al femminile “Lady Amarena”, ideato nel 2015 dalla famiglia Fabbri: con il suo Banksy Martini, un cocktail fortemente suggestivo, che trae ispirazione dalla celebre immagine della bambina con il palloncino di Bansky, si è aggiudicata la possibilità di vincere lo scettro di regina italiana della mixology il prossimo 28 novembre all’Hotel Park Marriot di Roma, che ospiterà fino al 1° dicembre anche il Campionato Mondiale dei Cocktail IBA (International Bartender Association) e il Concorso Nazionale AIBES (Associazione italiana bartender). Aste ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dell’ospitalità giovanissima, in Sardegna, per poi affinarsi professionalmente a Milano. “Dopo cinque anni ho deciso, insieme al mio compagno, partner nella vita e nel lavoro, di tornare in Sardegna. Il mio obbiettivo è quello di soddisfare, stupire e far sentire a casa gli ospiti. Credo che, nella vita, ogni cosa debba avere un senso o una motivazione, anche nei cocktail che propongo c’è sempre una storia o un sentimento che mi lega”.