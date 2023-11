Drammatico incidente a Cardedu: 74enne precipita nella tromba dell'ascensore e rimane gravemente ferito

L'uomo, sofferente di forti dolori agli arti inferiori, è stato tempestivamente soccorso dai vigili del fuoco di Lanusei. Successivamente, è stato affidato alle cure del personale del 118, che lo ha trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari mediante elisoccorso. Sebbene le sue condizioni siano gravi, fortunatamente non è in pericolo di vita. I pompieri e i carabinieri della Compagnia di Jerzu, intervenuti sul posto, hanno iniziato a ricostruire l'accaduto.





Secondo le prime informazioni, l'anziano avrebbe chiamato l'ascensore dal piano terra al primo piano, dove risiede. Sembra che, quando si sono aperti gli sportelli, sia entrato senza verificare la presenza della cabina. Attualmente, le autorità stanno esaminando la situazione per stabilire eventuali responsabilità relative alla manutenzione dell'impianto.

Un grave incidente si è verificato a Cardedu, dove un uomo di 74 anni è precipitato all'interno della tromba dell'ascensore di un condominio in via Olbia. La cabina non era presente al piano quando l'anziano è entrato, causando una caduta di circa quattro metri.