Tennistavolo Sassari: 4 medaglie al Torneo nazionale giovanile di Terni

Nella stessa categoria e tabellone Edoardo Eremita ha ottenuto il bronzo perché si è fermato in semifinale, sconfitto da Zhou Huan Jing. E' un bronzo pesante quello arrivato nell'Under 21 assoluto grazie a Lisa Bressan che dopo avere sconfitto in un quarto di finale molto intenso Elisa Armanini si è dovuta arrendere in semifinale a Miriam benedetta Carnovale, numero 54 del ranking italiano, mentre la Bressan è in posizione numero 115. Medaglia d'argento per Laura Pinna nel singolare femminile Under 17 di fascia B. La pongista sassarese ha perso soltanto la finale contro Maria Tognali (Tennistavolo Vallecamonica) per 3-1. Un grandissimo risultato se si pensa che Laura Pinna è in realtà di due anni più piccola rispetto alla categoria e infatti ha giocato anche nell'Under 15.

Quattro medaglie per gli atleti e atlete del Tennistavolo Sassari al Torneo nazionale giovanile di Terni che si è disputato al Palatennistavolo “A. De Santis” Via Italo Ferri. Sul gradino più alto del podio è salito Federico Casula nella categoria Under 13 di fascia B. Nella fase a eliminazione diretta l'atleta sassarese ha superato, nell'ordine, Samuele Quaglia, Alessandro Chellini, Giovanni Cesaretti per 3-2 in semifinale e con lo stesso punteggio Zhou Huan Jing, nonostante l'avversario sia più in alto nel ranking di ben 25 posizioni.