Acqua di Sardegna conquista Roma

È così che la Maison dà vita a note stilistiche evocative, natura e cultura sono due facce della stessa medaglia dove le fragranze Acqua di Sardegna, realizzate accostando e miscelando sapientemente istinto e ricerca, creatività e cura, diventano profumi vivi con una storia da raccontare. Nel 2019 il team Acqua di Sardegna apre il primo negozio monomarca ad Alghero in uno spazio dedicato nell’ aeroporto Riviera del Corallo, città patria del marchio. Le successive aperture di Cagliari e Villasimius annunciano quella che sarà inaugurata il prossimo 22 novembre in una delle vie più celebri ed affascinanti del centro storico di Roma, Via del Corso 64/65. Un grande traguardo per l’azienda sarda timonata con spirito illuminato e grandi competenze imprenditoriali da Mauro Aprea, che ha saputo internazionalizzare il marchio esportando nei più importanti mercati esteri anche grazie alla costante presenza nella più significativa fiera della profumeria artistica, l’Esxence di Milano.

Una crescita costante e sempre più raffinata. Dal 2008 Acqua di Sardegna continua il suo sviluppo in modo costante e duraturo e ogni anno una fragranza si aggiunge a quelle già esistenti. Nel 2017 il brand tutto made in Sardinia effettua il vero processo di self-empowerment, entrando a far parte della profumeria artistica con la creazione della Luxury Collection Sandalia, un gioiello della niche perfumery, categoria esclusiva di fragranze che si distinguono da quelle di massa. Autentica, pura e selvaggia, Acqua di Sardegna nasce dall’ascolto dell’identità profonda di un’isola antica e dalla ricerca dei profumi della sua vera natura che riesce ancora a trovare spazio fra il cielo e il mare.