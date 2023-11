In uscita il primo album di Anna Carol

“Cinetica” è il primo album di ANNA CAROL sulla lunga distanza, dopo la pubblicazione nel 2020 dell’EP “Evoluzione” (Nufabric Records/Kobayashi edizioni). È la sintesi dei due mondi dell’artista, quello più acustico e quello più elettronico. Un nuovo inizio. Un asse in equilibrio nel quale si mescolano tutti gli elementi e le influenze che attraversano e compongono il suo universo musicale: l’R&B, il cantautorato italiano, il jazz, il soul, la canzone pop. In una contaminazione creativa che è risorsa e stimolo esplorativo per sentirsi sempre in movimento e che è l’unica chiave possibile per interpretare lo stile di Anna Carol, difficile da etichettare.





L’album è stato anticipato dai singoli “Rotterdam”, “Easy”, “Immagina che bello sarebbe scappare” e “Inutili” e vede alla produzione artistica dei brani Domenico Finizio (Tropea), Emanuele Triglia, Alessandro Donadei, Stabber, Edlin, Lucio Enrico Fasino, Ale Bavo. «Il lavoro è frutto di bellissime collaborazioni con artisti e professionisti, nate al telefono, cresciute in studio, e che hanno trovato la loro concretezza nei tasti dei synth, nelle corde delle chitarre e nei programmi di produzione. La creatività è anche condivisione: in questo album ci sono le menti e le mani di molte persone, che voglio ringraziare» (Anna Carol)

“Cinetica” è il primo disco di ANNA CAROL, in uscita il 18 Novembre per Nufabric Records con edizioni Kobayashi. Un disco che palesa già nel titolo la sua principale caratteristica: è un disco carico di energia, di quell’energia che possiedono tutti i corpi in movimento e che vibra in ogni brano di questo lavoro. «Immagino un fuoco perpetuo che fuoriesce da ogni cosa: dalle parole di un nuovo incontro fino alle forme di un paesaggio mai visto prima. Ascoltandolo, sentirete le diverse frequenze che hanno dato vita alle canzoni, ognuna con la sua carica singolare».