Tragico Incidente stradale a Seleminis: Un giovane perde la vita, autista in fuga

Vittime e Sopravvissuti





Daniele Picciau, un 32enne di Dolianova, è tragicamente deceduto a seguito dell'incidente. Picciau era seduto sul sedile anteriore del veicolo al momento dello schianto. Altri tre giovani, tutti di Dolianova, due 30enni e un 28enne, sono stati gravemente feriti e trasportati agli ospedali Brotzu e Policlinico di Cagliari per ricevere cure mediche.





Il Mistero dell'Autista





Il destino dell'autista, un 38enne di Dolianova, rimane un mistero. Secondo le informazioni raccolte, l'uomo, privo di patente, è fuggito dal luogo dell'incidente e attualmente risulta irreperibile. Le ricerche in corso non hanno finora portato alla sua localizzazione, né a casa né presso strutture sanitarie.





Indagini in Corso





I Carabinieri di Dolianova e Donori sono prontamente intervenuti sul luogo dell'incidente. Le indagini sono in corso per chiarire le cause esatte dello schianto e per determinare eventuali responsabilità. La comunità è sconvolta da questo tragico evento, e si attendono ulteriori aggiornamenti.

Seleminis, 12 Novembre 2023 Nella notte, un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Soleminis, sulla SS 387 in direzione Cagliari. Un gruppo di giovani ha perso il controllo del loro veicolo, una Bmw, finendo fuori strada con conseguenze fatali.