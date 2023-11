In Sardegna tutto l'anno, l'Isola in vetrina a Torino con il Cagliari in occasione dell’ intrigante sfida con la Juventus





Una vigilia di gara dal sapore sportivo, ovviamente, ma non solo. Nell'ambito della partnership tra il Cagliari Calcio e la Regione Autonoma della Sardegna, a poche ore dalla sfida tra il Cagliari di Claudio Ranieri e i bianconeri, una delegazione di dirigenti e atleti del Club parteciperà all’esposizione, insieme ai rappresentanti delle associazioni regionali sarde promotrici di quelle attività sportive che - a contatto con la natura - possono essere svolte tutto l’anno nell’Isola: dal cicloturismo, alle attività acquatiche e agli itinerari di trekking. Obiettivo destagionalizzare i flussi turistici, facendo conoscere bellezze e peculiarità del territorio, fruibili anche fuori dalla stagione balneare.





Come nelle precedenti occasioni che hanno riguardato i progetti di promozione dell’Isola insieme alla Regione Sardegna, protagonisti della serata anche i circoli sardi, portatori dell'identità oltre mare, con la passione rossoblù a fare da trait d'union.

“In Sardegna tutto l'anno”: in occasione di Juventus-Cagliari l’Air Palace Hotel di Leinì (Torino), sede del ritiro rossoblù, ospita una mostra per promuovere il turismo attivo nell’Isola: non solo mare, ma anche itinerari naturalistici, le esperienze in bike, canoa, kayak, il trekking.