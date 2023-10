Cronaca La Corrida di Alghero: Nostalgia '80 e '90 e generosità per l'associazione Pensiero Felice

Serata all'insegna del divertimento per il terzo appuntamento del progetto "Old Game '80 e '90". 12 concorrenti che si sono cimentati nelle performance più fantasiose, col minimo comune denominatore del divertimento. Dopo il reparto di pediatria dell' ospedale di Alghero, stavolta la nostra raccolta fondi e lotteria premi è stata abbinata all' associazione Pensiero Felice che da anni si occupa del benessere psicofisico e motorio di persone speciali. Alla fine della serata sono stati raccolti ben 1300 euro, con l' assegno "virtuale" consegnato nelle mani della dottoressa Silvana Cosseddu, una delle colonne portanti dell' associazione presieduta da Ombretta Armani. La serata si è svolta al Poco Loco. Un ringraziamento particolare va a tutti gli sponsor che hanno contribuito in maniera decisiva alla riuscita della serata. È possibile affiancare ai nostri appuntamenti un' associazione di volontariato al quale destinare il ricavato inviando una mail a sardiniaeventemeeting@gmail.com