Cronaca Sassari: In Neonatologia il piccolo abbandonato ad Osilo

È in buone condizioni il neonato arrivato questa mattina da Osilo, appena prima delle 6, trasportato dagli operatori del 118. Il bambino è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva neonatale e Neonatologia del Materno infantile dell’Aou di Sassari. Il piccolo ha pesato 2 kg e 615 grammi. «Quando è arrivato nella nostra struttura – afferma la responsabile della Terapia intensiva neonatale e Neonatologia, dottoressa Maria Antonia Cossu – era in buone condizioni generali e respirava spontaneamente. Buone anche le condizioni attuali. «Il piccolo è stato sistemato in una culla termostatica, perché presentava la cute fredda. Abbiamo avviato subito il monitoraggio costante dei parametri e abbiamo iniziato anche l’alimentazione». Gli operatori sanitari della Neonatologia hanno voluto dargli il nome Francesco.