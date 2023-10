Cronaca Ferrara e Alghero: Legame storico rinnovato

Nell'ambito di un sentito incontro presso il Palazzo Municipale a Porta Terra, tra i sindaci di Ferrara e Alghero, è stata rinnovata la storica alleanza che ha visto comunità ferraresi d'oltremare prendere parte attiva nella bonifica del territorio di Fertilia, frazione di Alghero, negli anni '30. Queste comunità hanno contribuito in modo decisivo alla fondazione della città. Il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, accolto calorosamente dal primo cittadino di Alghero, Mario Conoci, e dai membri del consiglio comunale Alessandro Cocco, Giorgia Vaccaro e Maria Grazia Salaris, ha mostrato il suo legame profondo con la storia indossando la maglia dell'imbarcazione Klizia. Questa stessa imbarcazione ha recentemente simboleggiato il "Ritorno alla Terra dei Padri" grazie a una delegazione dell'Ecomuseo Egea: un viaggio di 750 miglia tra mare e terra, durato due mesi e dieci giorni, alla riscoperta delle origini. Conoci ha descritto Alghero, una città dal profondo sapore catalano, famosa per la tradizione della pesca del corallo e attualmente sede della Generalitat de Catalunya in Italia. Ha sottolineato: "Ci dividono storie molto diverse, ci unisce l'amore per la tradizione e l'apporto che tanti ferraresi hanno fornito a queste terre ai tempi delle bonifiche, contribuendo a fondare Fertilia. Per noi un orgoglio e un'emozione grande ritrovarli. Un legame che si rinsalda e che vogliamo promuovere sempre più, un patto delle radici". Un ulteriore rafforzamento del legame potrebbe avvenire attraverso un gemellaggio enogastronomico, con un focus particolare sulla ricchezza delle lavorazioni e sulle diverse tipologie di pani artigianali. Mauro Manca, direttore dell’Ecomuseo Egea, istituzione ricca di documenti, foto e testimonianze dei nuclei familiari fondatori, ha commentato: "Questo incontro nasce dalla volontà di far conoscere lo straordinario patrimonio immateriale di cultura e tradizioni che il nostro territorio esprime, un patrimonio che oggi ritrova le sue origini ferraresi, con una storica stretta di mano dei due sindaci". Il futuro promette ulteriori collaborazioni e scambi culturali tra le due città, riaffermando un legame profondo e duraturo.