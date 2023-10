Cronaca Un anno dopo il crollo di Verdabasso: L'Impegno continuo per un ateneo sicuro a Cagliari

Un anno fa crollava l’aula Verdabasso, accadimento che ha scosso la comunità studentesca cagliaritana. La notizia è rimbalzata in poche ore su tutte le piattaforme allarmando l’intero paese sulla precarietà degli edifici che quotidianamente ospitano gli studenti e le studentesse. Un intero edificio che crolla su sé stesso in assenza di cedimenti strutturali: è un fatto di una gravità enorme. La nostra Associazione si è subito mobilitata, insieme a migliaia di studenti, in un sit-in sotto il Rettorato, con lo scopo di protestare per l'incidente, ma anche di accendere il dibattito sulla sicurezza degli edifici universitari. Nei giorni seguenti si è cercato di fare chiarezza sulle responsabilità dell'accaduto, di capirne la dinamica e ottenere delle garanzie dal rettorato sulla sicurezza degli edifici ancora frequentati dagli studenti. A tale scopo è stato organizzato l’evento “Stati generali sull’edilizia-apriamo il cantiere” dove erano state invitate tutte le figure istituzionali che potevano collaborare a rendere l’Universitá un posto più sicuro. In tale occasione abbiamo purtroppo dovuto riscontrare l’assenza del Rettore e di tutti i dirigenti dell’Ateneo, i quali non si sono esposti di fronte al corpo studentesco, nonostante fosse stato chiesto a più riprese. Dall’incontro tra studenti e istituzioni è emersa una piattaforma di rivendicazioni che prevedevano il controllo e la messa in sicurezza di tutti gli edifici universitari. Tale richiesta è stata portata all’attenzione degli Organi Centrali e accettata dall’Ateneo, che aveva già avviato un monitoraggio sullo stato delle strutture. Ad un anno dall’accaduto ci teniamo a tenere alta l'attenzione sul tema della sicurezza degli studenti, punto centrale della nostra attività politica. Siamo certi che gli studenti e le studentesse attivandosi nei giusti canali e con i giusti metodi possano giocare un ruolo importante nel migliorare le condizioni dell’Università. Per questo motivo siamo pronti a schierarci in prima linea con ogni mezzo per garantire alla comunità studentesca cagliaritana un Ateneo accogliente e sicuro