Un sassarese riceve 250 euro per volo in ritardo Ryanair Alghero Bologna del 2022





Forse volevano darci il tempo di apprezzare il paesaggio aereo? Chiunque abbia prenotato quel volo sperando di poter cenare con la nonna a Bologna alle 22:00 si è ritrovato a fare colazione con lei. La buona notizia? Avranno avuto più tempo per guardare film, leggere o fare nuove amicizie a bordo. La cattiva notizia? La nonna probabilmente ha mangiato tutto il tiramisù aspettando il nipote senza giudizio. Ma non tutto è andato perduto.





Grazie al Giudice di Pace di Sassari, è stato decretato che quei preziosi 250 euro, che probabilmente avrebbero coperto una cena, un paio di scarpe nuove o quell’oggetto da collezione che hai sempre desiderato su eBay, saranno restituiti al passeggero in questione. Una sorta di piccola lotteria, per chi ha avuto la fortuna (o sfortuna?) di essere su quel volo. E chi l'avrebbe mai detto? Il Regolamento Comunitario 261/2004, scritto probabilmente in una stanza buia e silenziosa di Bruxelles, è diventato il nuovo supereroe dei cieli. Perché chi ha bisogno di Spiderman quando puoi avere una compensazione pecuniaria per un ritardo aereo? E ora, un applauso a ItaliaRimborso. Sembrano essere diventati i paladini dei viaggiatori sfortunati, con un tasso di successo.





Se mai vi trovaste a riflettere sulle ore trascorse in aeroporto invece che nella vostra destinazione desiderata, sapete dove andare. E no, non è la duty-free. Morale della storia? La prossima volta che vi troverete a bordo di un aereo in ritardo, ricordatevi che potreste almeno guadagnarci una cena. O, nel caso specifico, una colazione con la nonna e il suo tiramisù mangiato alle 3 del mattino. Buon viaggio!

Il 2022 è stato l'anno dei meme, dei TikToks, delle nuove serie tv e… dei ritardi aerei. Come non includere nella lista delle "Cose da Ricordare del 2022" il famoso volo Ryanair Alghero-Bologna? Un viaggio che si è trasformato in una sorta di minivacanza in volo, durata ben sei ore più del previsto.