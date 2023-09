Cronaca Ex Assessore Murgia e le ombre della mafia: Tutto un equivoco?

La politica sarda è nel trambusto! Gabriella Murgia, un tempo esponente della Giunta Solinas, ora è in un bel pasticcio. L'ex assessore regionale dell'Agricoltura è stata arrestata, insieme a un bel pacchetto di 30 persone, su accuse niente meno che di associazione mafiosa. Ma attenzione, non si lasci ingannare dalle apparenze. Nell'aula del Gip di Cagliari, la Murgia ha alzato il mento e dichiarato di essere "estranea ai fatti". Ma non si è fermata qui, no signore! Si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Forse troppo imbarazzata o sicura della sua innocenza? L'avvocato Enrico Meloni, che la difende, è sicuro della sua posizione. Ha dichiarato che la sua assistita ha deciso di non rispondere principalmente perché non hanno avuto modo di visionare gli atti. Una mossa tattica? Forse. Ma ciò che è certo è che Meloni e la Murgia sono "molto sereni" di fronte a questa tempesta. Secondo le voci, Murgia sarebbe il nodo che lega le istituzioni alle ombre oscure della criminalità. Ma, come al solito, le accuse vanno dimostrate. Murgia rifiuta tutto, parlando di un equivoco, forse di una trama? Nei prossimi giorni ne sapremo di più, con altri 30 personaggi che verranno interrogati. Ma una cosa è certa: questa storia è appena cominciata e promette colpi di scena.