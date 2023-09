Apre il nuovo micronido ad Alghero: Un passo avanti per le famiglie e i loro bambini

L'assessore alla Pubblica Istruzione, Maria Grazia Salaris, sottolinea l'importanza di questa nuova realtà per il quartiere: "Un servizio importantissimo in un quartiere che risulta essere il più popoloso della nostra città e che può consentire ai bambini di fare tutto il percorso all'interno dello stesso plesso, dal Nido alla scuola Primaria".





Con l'apertura del micronido, saranno complessivamente 90 i bambini che avranno la possibilità di frequentare le strutture comunali, un segno tangibile dell'impegno dell'amministrazione verso le esigenze delle famiglie. L'assessore Salaris esprime inoltre il suo ringraziamento all'intero settore comunale per il notevole sforzo e la dedizione mostrata negli ultimi mesi, garantendo che il micronido della Pedrera fosse pronto ad accogliere i piccoli cittadini nel migliore dei modi.

Questa nuova struttura rappresenta una fondamentale risorsa per il quartiere de La Pietraia, arricchendo l'ampia gamma di servizi dedicati all'infanzia. Il consorzio Network, già responsabile della gestione del nido di via Giovanni XXIII, si occuperà anche del micronido della Pedrera. Questa sinergia garantisce continuità nel servizio, assicurando alle famiglie un ambiente affidabile e familiare per i loro bambini.