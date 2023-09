"Inattesa attesa" di risarcimento dopo una caduta sui bastioni di Alghero

A sostegno delle sue pretese di risarcimento, ha raccolto una serie di documentazioni, tra cui referti medici, testimonianze e immagini del luogo. Con l'assistenza di Studio3A-Valore S.p.A., una società specializzata nella tutela dei diritti dei cittadini, ha iniziato un dialogo con la compagnia assicurativa del Comune di Alghero. Nonostante una prima resistenza, l'assicurazione ha infine riconosciuto la necessità di un risarcimento e, dopo una visita medico-legale e un lungo iter di negoziati, è stato raggiunto un accordo stragiudiziale tra le parti.





L'accordo avrebbe dovuto porre fine a questa disavventura durata oltre due anni, ma il risarcimento concordato non è ancora stato erogato, nonostante siano trascorsi oltre tre mesi dalla sua definizione. La lentezza nell'adempimento di questi accordi, purtroppo, non è un fenomeno isolato e può rappresentare una sfida per chi cerca di ottenere giustizia. Ciò che si spera è che simili situazioni possano trovare una risoluzione tempestiva, nell'interesse delle persone coinvolte e dell'immagine della città stessa.

In una serena serata estiva del 20 giugno 2021, una passeggiata sui famosi bastioni di Alghero, luogo simbolo della città di Sassari e gioiello dell'intera Sardegna, si è trasformata in un brutto ricordo per un quarantatreenne di Bono. L'uomo, mentre camminava godendosi la vista panoramica della scogliera, ha avuto la sfortuna di inciampare in una buca sulla pavimentazione, causandogli gravi lesioni fisiche. La manutenzione delle aree pubbliche è fondamentale sia per garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti sia per conservare l'immagine della città, soprattutto in luoghi come i bastioni, che rappresentano un'attrattiva turistica di primaria importanza. Dopo l'incidente, il danneggiato ha avuto necessità di cure mediche immediate: la caduta gli ha procurato un serio trauma cranio-facciale e al gomito.