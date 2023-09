Cronaca Il Vaso della Redenzione: Come un barista sardo "Multa" le bestemmie in Veneto

"Multe a chi bestemmia. In Veneto l’idea di un barista sardo: «Funziona e i clienti apprezzano»." Quello che potrebbe sembrare il titolo di un film comico in realtà è l'iniziativa "educativa" di Daniele Muledda, un nostro concittadino sardo che ha pensato di portare un po' della nostra tradizione di rispetto e decoro fino in Veneto. Non si può negare, quando il gioco si fa duro, la lingua scivola. E nel bar di Muledda, specialmente quando si tratta di partite a carte, le lingue erano diventate un po' troppo scivolose! Così, tra una partita di briscola e un aperitivo, il barista ha deciso di fare il “poliziotto del linguaggio”. Daniele e la sua famiglia hanno aperto il "Bar Sport" a Castello di Godego nel lontano 1997. Ma l'ispirazione per la multa è arrivata quando un altro bar nelle vicinanze ha chiuso, portando con sé un'ondata di clienti un po' troppo... vocali. Sul bancone ora troneggia il "vaso delle multe". Se ti scappa un'invocazione un po' troppo colorita, prepara il portafoglio! Si parla di un euro per le bestemmie leggere, due per quelle medie, e chi si sente particolarmente ispirato deve sganciare ben cinque euro. Tutto in nome del buon comportamento (e, forse, di un po' di divertimento)! E come stanno reagendo i clienti veneti a questa lezione "alla sarda"? Sorprendentemente, con un sorriso! Come spiega Daniele: «È un modo goliardico per invitare tutti a tenere un comportamento più rispettoso». E in quanto al bottino raccolto? Beh, mentre alcuni suggeriscono che potrebbe andare in beneficenza, la figlia di Muledda scherza dicendo che potrebbero usarlo per una vacanza gratuita in Sardegna. Ma al di là dell'umorismo, questo è un bell'esempio di come una semplice idea può fare la differenza. E, come sempre, lascia che sia un sardo a trovare una soluzione creativa (e divertente) a un vecchio problema!