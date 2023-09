Cagliari aderisce alla Giornata mondiale del cuore

Dopo la consegna dalle ore 11,30 e fino alle 14,00 saranno effettuate e offerte, a titolo gratuito, alla cittadinanza presente, dimostrazioni sulle procedure salvavita che possono essere adottate anche da personale non sanitario. Verranno svolte, esercitazioni con: · prove pratiche su manichino delle valutazioni da fare in caso di possibile arresto cardiocircolatorio, · come gestire correttamente l’allertamento sanitario e di come attuare le prime manovre di massaggio cardio-polmonare con utilizzo del DAE, il Defibrillatore Automatico Esterno, fondamentale procedura da attivare in attesa dell’arrivo del personale medico.





L'appuntamento di Piazza Yenne verrà anticipato, giovedì 28 settembre 2023 a partire dalle 17,30, da un evento di formazione e divulgazione sulle procedure salvavita in caso di arresto cardiaco, riservato agli amministratori locali della comunità cittadina e metropolitana. L'iniziativa, ospitata nell'Aula Consiliare del Palazzo Civico di via Roma 145 a Cagliari, è organizzata dal Gruppo Abbi-Crai in partnership con l’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione e in collaborazione con la Cecchini Cuore Onlus, Re - heart, IRC-Comunità e Donne Distribuiscono Defibrillatori di Simona Buono.

Cagliari e la Città Metropolitana di Cagliari saranno “cardio protette” con l'adesione alla Giornata mondiale del cuore che si celebra, promossa dalla World Heart Federation, il 29 settembre di ogni anno. Per l'edizione 2023, due gli appuntamenti principali in programma nel capoluogo sardo che coinvolgeranno in varie attività di prevenzione e sensibilizzazione i cittadini e gli amministratori locali. L'evento principale sarà venerdì 29 settembre 2023 in Piazza Yenne dove, alla presenza del Sindaco Paolo Truzzu, del Presidente del Consiglio Comunale Edoardo Tocco, del Consigliere Metropolitano Alessandro Balletto e dei componenti di Giunta e Consiglio, la ABBI Group donerà formalmente alla città di Cagliari il primo defibrillatore “intelligente” in Sardegna. L'apparecchiatura è dotata di salvavita di ultima generazione, controllata da remoto e collegata alla centrale operativa del 112, che provvederà a dare comunicazione immediata in caso di emergenze legate ad eventi cardiaci.