Nobento premia l'innovazione e la sostenibilità all'IMSA 2023 di Torino

La decisione di cofinanziare il Premio IMSA da parte di Nobento è guidata da un obiettivo chiaro: offrire sostegno e ispirazione ai giovani imprenditori. Nobento crede fermamente che i giovani possano fare la differenza nella società attraverso l'innovazione e l'imprenditorialità. Con il suo contributo, Nobento mira ad aiutare i giovani a sviluppare le proprie idee oltre a riconoscere il forte impegno nella creazione di soluzioni innovative. Un’importante novità dell'IMSA di quest'anno è la menzione speciale "Migliore Startup Sostenibile", finanziata da Nobento insieme ad iVision, con un premio di 5.000 euro. Un ulteriore premio di 10.000 euro verrà conferito alla Migliore startup a livello nazionale nell’ambito del Premio Nazionale dell’Innovazione che si terrà nel mese di dicembre. Andrea Alessandrini, CEO di Nobento, ha condiviso il suo entusiasmo per questa manifestazione premiando la Startup Sense4med, dichiarando: “Per la prima volta ho assistito ad una competizione di startup provenienti dal mondo della ricerca italiana.





È stata un’interessante avventura e per me un onore premiare con la menzione speciale «Migliore Startup Sostenibile» il progetto imprenditoriale Sense4med dell’Università di Roma “Tor Vergata” che si è distinto per una spiccata vocazione sociale.” Questo riconoscimento sottolinea il profondo impegno di Nobento nel promuovere la sostenibilità sociale e la qualità della vita all’interno delle Startup emergenti. Grazie a questo contributo, le giovani imprese possono non solo crescere e dare vita alle loro idee imprenditoriali, ma al tempo stesso garantendo un equilibrio più armonioso tra vita familiare e lavorativa per i propri collaboratori. Questo significa che i collaboratori potranno godere di una migliore qualità della vita, ottenendo un equilibrio più sano tra le esigenze familiari e il lavoro, il che è essenziale per il loro benessere e la loro felicità complessiva.

Torino si è illuminata lo scorso 28 Settembre in occasione della 17ª edizione dell’IMSA Italian Master Startup Awards 2023, un prestigioso evento a livello nazionale che premia le giovani startup emergenti nate dalla ricerca all'interno delle Università e degli Enti di ricerca pubblici nazionali. L’evento è stato parte integrante dell’Italian Tech Week, la più grande conferenza tech italiana organizzata dal Gruppo Editoriale GEDI. In questa 17ª edizione, Nobento assieme ad iVision si è contraddistinta come l’unica azienda a prendere parte attiva alla giuria di questa iniziativa, emergendo tra le associazioni e gli enti coinvolti. Il loro ruolo è stato fondamentale nel contribuire a selezionare la migliore Startup innovativa del 2023. Ma l’impegno di Nobento non si è fermato qui: insieme ad iVision, ha finanziato il progetto con un Premio speciale di destinato alla miglior Startup Sostenibile.