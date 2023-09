Morte della studentessa Nicoletta Manconi: Autopsia rivela la causa del decesso

La Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo, iscrivendo nel registro degli indagati il medico che l'aveva esaminata e successivamente dimessa alcune ore prima della sua morte. Inizialmente, si era ipotizzato che la causa del decesso potesse essere legata a una peritonite o un'appendicite fulminante. Per determinare una possibile correlazione tra i sintomi allo stomaco e l'insufficienza cardiaca, ulteriori analisi saranno necessarie, compresi esami istologici sui tessuti prelevati. La famiglia della giovane, sconvolta dal tragico evento, ha chiesto chiarezza sulle circostanze della morte affidandosi all'avvocata Herika Dessì.





Il medico incaricato dal pronto soccorso, Dr. Sebastiano Patti, è al centro dell'inchiesta e sarà assistito dalla legale Stefania Cossu. I genitori di Nicoletta hanno nominato la dottoressa Maria Rita Pittau come medico legale di parte. La comunità di Orgosolo, ancora in shock per la prematura scomparsa di Nicoletta, le ha reso omaggio questa mattina durante i funerali svoltisi nella chiesa di San Pietro. La tristezza è palpabile anche a Nuoro, dove la famiglia Manconi ha numerosi parenti e amici. Gli esami e le indagini proseguiranno per determinare se l'intervento medico avrebbe potuto salvare la vita della giovane Nicoletta.

L'autopsia eseguita sul corpo della giovane Nicoletta Manconi, 24 anni, originaria di Orgosolo e studentessa di Medicina a Cagliari, ha rivelato che la causa del decesso è stata uno scompenso cardiaco. La studentessa era stata trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità a Cagliari domenica sera lamentando intensi dolori addominali e episodi di vomito.