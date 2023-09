Cronaca Scontro sulla circonvallazione di Olbia: Muore Antonio Garau, 76 anni, noto imprenditore turistico

Olbia - Tragico epilogo nel pomeriggio di ieri, 27 settembre, sulla circonvallazione ovest ad Olbia, precisamente nei pressi dello svincolo per l'Ospedale Giovanni Paolo II. Una collisione tra due autovetture ha causato la morte di Antonio Garau, 76 anni, imprenditore turistico molto conosciuto nel panorama sardo e originario di Nuoro. Il drammatico incidente ha visto coinvolti il veicolo su cui viaggiava Garau e un'altra utilitaria. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli operatori del 118 che, con un'ambulanza, hanno soccorso l'occupante dell'altro veicolo, il quale ha riportato delle ferite. Attualmente è in cura presso il nosocomio olbiese e non si hanno ulteriori dettagli sulle sue condizioni. La squadra locale dei Vigili del Fuoco, insieme agli agenti della Polizia Locale, ha gestito la situazione sul luogo dell'incidente, garantendo le necessarie operazioni di soccorso e mettendo in sicurezza l'area. Purtroppo, per il signor Garau non c'è stato nulla da fare. Nonostante sia stato prontamente trasportato all'ospedale Giovanni Paolo II, l'uomo ha perso la vita poco dopo il suo arrivo. Si ipotizza che un malore, avuto poco prima dell'incidente, possa aver contribuito al tragico esito. La comunità di Nuoro, e l'intero settore turistico sardo, piangono la perdita di un loro illustre rappresentante. Le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sono ancora in corso.