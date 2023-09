Cronaca Dramma a Perdasdefogu: Cacciatore 79enne in pericolo - Elicottero in soccorso in Piena Notte

Un grave incidente si è verificato nelle campagne di Perdasdefogu la sera di domenica 24 settembre, quando un cacciatore di 79 anni ha subìto gravi ferite durante una battuta di caccia. Prontamente soccorso dalle squadre del 118, l'uomo è stato trasferito al Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze di "Salto di Quirra". In un'operazione di soccorso coordinata, il Comando, su notifica del 118, ha agevolato l'accesso al poligono, permettendo all’eliambulanza dell’Areus di Olbia di atterrare nella struttura. Grazie all'efficienza dell’elicottero Echo Lima 1, specializzato in voli notturni, l'anziano cacciatore è stato rapidamente imbarcato e trasportato all'Ospedale "Brotzu" di Cagliari. Attualmente, si trova in ospedale con una prognosi riservata. Il presidente Christian Solinas ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra le istituzioni: "Queste operazioni sono state possibili grazie all'efficace sinergia tra la Regione Sardegna e l’Aeronautica Militare, un esempio brillante del valore dell'accordo di utilizzo duale delle strutture della Difesa in Sardegna".