Cagliari: Tra il Cimitero Monumentale di Bonaria e il Municipio la giornata in memoria di Giuseppe Sartorio





E prima di lui, nel corso della cerimonia di riapertura della Cappella Devoto all'interno del Cimitero di Bonaria, anche l'Assessora agli Affari Generali, Marina Adamo, aveva messo l'accento sulla suggestione delle opere realizzate, con particolare riferimento alla statua di Efisino Devoto. “Dopo questi lavori di restauro, i visitatori potranno ammirare nuovamente una perla della nostra città”. Il commento dell'Assessora Adamo che ha preso parte alla riapertura della Cappella Devoto dopo la fine del cantiere. “Grazie all'impegno nella valorizzazione del Cimitero – ha proseguito Marina Adamo – attraverso un progetto di recupero finanziato dal Ministero della Cultura e dal Comune di Cagliari, e la preziosa collaborazione dei due direttori della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di Cagliari, Stefano Montinari per la parte architettonica e Maria Passeroni per la parte storico- artistica, possiamo di nuovo ammirare la statua di Efisino Devoto, uno dei simboli del nostro cimitero”.





La cerimonia di Bonaria si inserisce tra le iniziative previste nella giornata di studio dedicata alla figura di Giuseppe Sartorio “Scultore di anime” al quale sono stati dedicati un docufilm, e un Convegno ospitato nella Sala Consiliare del Palazzo Civico di via Roma, alla quale hanno preso parte anche il Sindaco Paolo Truzzu, il Presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco e l'Assessora alla Cultura, Maria Dolores Picciau. “Il convegno dedicato a Giuseppe Sartorio – ha concluso l'Assessora Picciau - porta nuova luce su questa figura affascinante e strettamente legata agli sviluppi della cultura cittadina e delle sue articolazioni nell’Ottocento. Per questo l’intero progetto offre l’occasione per ricostruire un tassello importante della storia di Cagliari”.

“Commemorare una figura di grande spessore dal punto di vista culturale ed artistico è un atto dovuto da parte della nostra città. Grazie alle sculture di Giuseppe Sartorio, infatti, il Cimitero Monumentale di Bonaria si è arricchito di alcune opere che lo rendono unico. E che ora potranno di nuovo essere ammirate dai cagliaritani e dai turisti”. Invitato nel pomeriggio di sabato 23 settembre 2023, a portare i saluti istituzionali prima dell'avvio dei lavori del Convegno dedicato alla memoria dello “Scultore di Anime” ospitati nella Sala Consiliare del Municipio, il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu si è soffermato sulla preziosa eredità storico-artistico lasciata al capoluogo sardo da Sartorio.