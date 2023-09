Carla Puligheddu in tour: L'impegno della garante regionale per i diritti dei bambini negli ospedali sardi





Durante la sua visita, Carla Puligheddu ha avuto l'opportunità di incontrare Antonio Lorenzo Spano, direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria, insieme alla direttrice amministrativa Maria Dolores Soddu e al direttore del reparto di Pediatria, dottor Gianfranco Meloni. Carla Puligheddu ha espresso apprezzamento per la Scuola presente all'interno dell'ospedale, definendola come un "fondamentale presidio culturale" per bambini e famiglie. Dopo, ha visitato il day hospital oncologico, incontrando famiglie e bambini in terapia. Ha anche effettuato una visita al Pronto soccorso pediatrico e all'area dedicata ai pazienti infettivi, tra cui alcuni bambini affetti da Covid in passato.





Il direttore generale ha sottolineato le sfide logistiche dell'edificio, risalente agli anni '50, e la necessità di ristrutturazioni. Tuttavia, ha condiviso con la rappresentante che a breve ci saranno lavori per un nuovo Materno infantile. Inoltre, è stato discusso il problema nazionale della carenza di medici pediatri e come questo influenzi l'ospedale di Sassari. Nonostante le sfide, il dottor Gianfranco Meloni ha sottolineato l'importanza dell'impegno di tutti nel garantire assistenza di qualità. Questo incontro rappresenta un segno tangibile della collaborazione tra le istituzioni nell'interesse dei bambini, soprattutto quando si trovano in situazioni vulnerabili come durante un ricovero ospedaliero.

Nel campo della Pediatria, la rappresentante regionale per i diritti dei bambini e degli adolescenti ha intrapreso un percorso. Il suo viaggio inizia da Sassari, visitando gli ospedali dedicati alla cura dei più giovani. Sassari, 26 settembre 2023 - La rappresentante regionale per i diritti dei bambini, Carla Puligheddu, ha intrapreso un viaggio attraverso i reparti pediatrici degli ospedali sardi. Lo scopo è comprendere meglio le loro attività, raccogliere idee e dare direzioni alle politiche sanitarie infantili. Il suo "tour" ha avuto inizio al Materno infantile dell’Aou di Sassari.