Cronaca Decimomannu in festa: La 458ª Edizione della tradizionale 'Festa di Santa Greca' Attrae Migliaia di Devoti e Turisti

Dalla giornata di venerdì 22 settembre fino a martedì 26 avrà luogo in uno dei più noti centri del Sud Sardegna, Decimomannu (Comune sito a circa 20 km di Cagliari), l’importante “Festa di Santa Greca”. L’evento rappresenta dal punto di vista religioso e civile una delle più significative manifestazioni del territorio sardo e attirerà nel centro decimese migliaia di visitatori provenienti dall’intera Isola (e non solo) che renderanno omaggio alla Santa prendendo parte a numerosi riti e commemorazioni. La manifestazione (giunta alla 458-esima edizione) toccherà alcune tra le vie principali del paese sardo precedentemente citato e costituisce (dopo le situazioni relative al 12 gennaio e al primo maggio), il prologo dell’atto di riverenza dei fedeli nei confronti della Santa. Presenti nel centro campidanese, nei 5 giorni riguardanti l’evento, oltre riti liturgici particolarmente significativi e di incommensurabile valore religioso anche un fitto calendario di eventi civili. Di particolare considerazione, in tale ambito, le presenze di Pino e gli anticorpi nella serata del 23 settembre (seguiti dalla musica della Zona Trap) o del Sindaco di Scraffingiu (Antonello Pili) alle ore 21.30 nella giornata di domenica. Quest’ultima esibizione, facciamo notare, sarà preceduta da fuochi pirotecnici di notevole bellezza. A tutto ciò si deve aggiungere la partecipazione di stand dove si avrà la possibilità di comprare gustosi manicaretti, specialità enogastronomiche sarde, gadget e souvenir di ottima fattura. Presente inoltre un divertente luna park. Consigliando caldamente a tutti di prendere parte all’importante evento in tutte le sue forme, vi auguriamo buona “Festa di Santa Greca”.