Viaggio nel tempo a Cagliari: Alla scoperta dei giocattoli antichi

Questo evento, ora alla sua sesta edizione, è promosso da un'associazione locale con l'intento di far emergere patrimoni culturali spesso trascurati. Durante la visita, siamo stati immersi in un universo di giocattoli antichi, alcuni già conosciuti e altri completamente nuovi per noi. Questi pezzi, oltre a essere affascinanti oggetti d'arte, sono testimoni del passaggio dei valori tra generazioni. Nonostante la crescita tecnologica, i giocattoli di oggi rimangono legati a quelli di ieri, e rappresentano un legame con le generazioni precedenti.





Rivolgiamo un sentito ringraziamento ad Antonella Fontana e all'Associazione dei Piccoli Musei per averci offerto questa esperienza. Incoraggiamo tutti a supportare e partecipare a tali iniziative che non solo valorizzano la cultura locale ma offrono anche uno sguardo approfondito sul nostro patrimonio storico e culturale.

Il 17 settembre 2023, in occasione della Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, abbiamo avuto l'onore di visitare la casa museo del giocattolo di Antonella Fontana, un angolo storico nel cuore del capoluogo sardo.