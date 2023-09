Cronaca Aperitivo stellato ad Alghero: Sapori, vini e musica giovedì 21 settembre a Villa Mosca con lo chef Stara

La città di Alghero è pronta a ospitare un nuovo evento dedicato all’alta cucina, agli abbinamenti cibo vino, ai prodotti del territorio e alla buona musica: giovedì 21 settembre nella terrazza di Villa Mosca e del Ristorante Fermento si terrà l’Aperitivo Stellato, un evento originale dedicato a chi vuole degustare proposte gourmet in un ambiente elegante e informale, animato da buona musica e assaggi di prodotti del territorio, organizzato in collaborazione con la Cantina Santa Maria La Palma. L’ospite speciale sarà Francesco Stara, chef del ristorante Fradis Minoris, insignito della Stella Michelin Rossa e Verde nel 2021 (poi confermata anche nel 2022). Stara proporrà tre assaggi della sua cucina unita ai sapori del territorio di Alghero. «La mia filosofia di cucina è sempre contestualizzata al territorio in cui mi trovo», sottolinea lo chef «Cerco di lavorare basandomi sulla memoria del gusto, applicata a quello che è il territorio locale e la sua stagionalità». Le proposte di Stara si uniranno a quelle di Gianluca Chessa, chef de La Saletta e di Fermento, pronto a deliziare gli ospiti con degli assaggi anch’essi basati sui prodotti del territorio e sulla loro valorizzazione. La serata si svolgerà con una formula informale che richiamo il concept dello street food gourmet. Le persone interessate potranno arrivare presso Villa Mosca dalle 18.30 (senza bisogno di prenotazione) e accomodarsi nella splendida terrazza o a bordo piscina, lungo la bellissima “infinity pool”. Sarà possibile acquistare dei ticket che permetteranno di assaggiare le pietanze preparate dagli chef e abbinare a essa il vino preferito, selezionando il calice tra le etichette proposte dalla Cantina Santa Maria La Palma, partner dell’appuntamento. La grande cantina di Alghero proporrà per l’occasione due vini della Linea Prestige, il vermentino Ràfia e il cagnulari Riserva Recònta, uniti alle bollicine di Akènta nelle versioni Special Edition e Rosé. Accanto alle degustazioni sarà possibile conoscere e assaggiare una selezione dei prodotti a marchio del Parco di Porto Conte, partner dell’evento: tra essi figurano Accademia Olearia, importante oleificio che proporrà due diversi oli in abbinamento con le pietanze degli chef, e il Panificio Cherchi con Antonio Masia, che proporrà una selezione di pani tipici del territorio; l’appuntamento vedrà anche la partecipazione di Tommaso Sussarellu, enogastronomo ed esperto di cibo e vini. Accanto a cucina, vini e prodotti locali spazio anche alla buona musica: la serata sarà accompagnata dalla band Volume 2 (ex Cover Garden), pronta ad animare l’appuntamento e accompagnare l’iniziativa con cover di grandi classici da ascoltare, cantare e - magari - ballare. La serata Aperitivo Stellato a Villa Mosca sarà un appuntamento importante, dedicata a tutti gli amanti della cucina, del vino, dei prodotti del territorio e della buona musica. L’appuntamento avrà inizio giovedì 21 settembre a partire dalle 18.30. Per maggiori informazioni è possibile contattare direttamente il ristorante Fermento ai numeri 0794125748 e 3480171332.