Cinghiali "Turisti" a La Pelosa: Una pausa dallo stress della città

In un inizio di giornata inaspettato alla spiaggia della Pelosa, due cinghiali, che evidentemente cercavano un po' di svago dalla loro vita cittadina, hanno deciso di godersi un po' di relax balneare. Chi avrebbe immaginato di vedere due maestosi esemplari di cinghialotti fare il loro debutto sulla sabbia finissima, proprio mentre il sole ancora timido rischiara le acque cristalline? Forse sono stanchi dei vicoli cittadini o forse cercano semplicemente un posto per l'abbronzatura. Fatto sta che, davanti agli occhi sbalorditi di pochi mattinieri, questi due "turisti" inusuali si sono accomodati sulla riva, coccolandosi con le onde. L'ironia della situazione? Non hanno prenotato, non hanno pagato l'ingresso, ma chi potrebbe negare un tuffo rinfrescante a due ospiti così carismatici? Del resto, la natura a volte ci regala sorprese, e questi cinghiali sembravano proprio voler ricordare a tutti che prima delle città, dei turisti e degli ombrelloni, c'erano loro. Mentre la spiaggia si prepara ad accogliere l'orda estiva di visitatori, questi due avventurieri hanno avuto la fortuna di godersi La Pelosa nella sua forma più pura, tra un'acqua che rifletteva il cielo e una sabbia talmente candida da far invidia ai Caraibi. Morale della storia? Forse la prossima volta che decidiamo di trascorrere una giornata al mare, dovremmo prenotare in anticipo... non si sa mai chi potremmo trovare sdraiato accanto a noi! E una cosa è certa: la natura non smette mai di stupirci, né di ricordarci chi era qui prima di noi.