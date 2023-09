Cronaca Orietta Berti incanta Ozieri: La grandezza di una vera artista - Altro che mummia

In un mondo in cui le celebrità vengono spesso giudicate per la loro età piuttosto che per il loro talento, la serata di ieri a Ozieri ha dimostrato che Orietta Berti è davvero una forza della natura. Per coloro che una volta l'hanno soprannominata "mummia", spero che abbiano avuto l'opportunità di assistere alla sua straordinaria performance. L'hanno vinta l'esperienza, la passione e un talento senza tempo. Un'artista che ha attraversato generazioni, Orietta, nonostante i suoi ottanta anni, ha tenuto il palco con una vitalità e un'energia che avrebbe messo in imbarazzo artisti di metà della sua età. E non solo ciò: è stata accessibile e accogliente con i suoi fan, offrendo momenti preziosi prima e dopo lo spettacolo, sempre con quel suo sorriso inconfondibile. In un'epoca in cui la musica è spesso vista come qualcosa di effimero, il repertorio di Orietta dimostra che ci sono canzoni che resistono alla prova del tempo. Grandi classici della musica italiana, insieme ai tormentoni estivi più recenti, hanno risuonato nella piazza, rendendo l'evento un viaggio attraverso il tempo. La piazza di Ozieri, nonostante le sue dimensioni, era piena di persone di tutte le età, tutte lì per celebrare la magia della musica e la maestria di un'artista come Orietta Berti. Un evento che testimonia il potere unificante della musica, organizzato con passione e dedizione dall'Associazione Societa'Beata Vergine Del Rimedio. Quindi, la prossima volta che sentite qualcuno mettere in discussione la rilevanza di un artista basandosi sulla loro età, pensate a Orietta e alla serata incantevole di Ozieri. E ricordatevi sempre che la vera arte non ha età.