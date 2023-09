Incidente frontale sulla strada Alghero-Olmedo all'alba: Tre persone ricoverate

Al momento, le cause che hanno portato allo scontro sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, tre ambulanze del 118 e i carabinieri, garantendo un'efficace risposta di emergenza e iniziando le prime indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto. Invitiamo i lettori ad essere sempre prudenti sulla strada e a seguire eventuali aggiornamenti sullo sviluppo della situazione e sulle condizioni dei feriti.

Un grave incidente ha scosso la tranquillità dell'alba di questa mattina sulla strada Alghero-Olmedo, a breve distanza dalla città di Alghero. Due veicoli si sono scontrati frontalmente intorno alle 05:30, proprio in prossimità della nota discoteca "il Maden". L'impatto violento ha avuto come triste bilancio tre persone ferite. Sono state prontamente soccorse e trasportate per le cure necessarie; due sono state ricoverate presso l'ospedale civile di Alghero e una presso l'ospedale di Sassari.