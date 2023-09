Cronaca Tragedia a Seulo: Auto impazzita uccide una donna di 63 anni

Seulo, 15 settembre 2023 - La quiete della serata è stata spezzata da un inatteso incidente che ha visto protagonista una delle figlie di Seulo, Elena Murgia, 63 anni. La dinamica, ancora avvolta in un velo di mistero, ha lasciato una comunità in stato di shock e una famiglia in profondo dolore. Mentre viaggiava sulla strada che collega Villanova Tulo a Seulo, Elena, insieme a una parente, ha deciso intorno alle 19:30 di fare una breve sosta, probabilmente per raccogliere della frutta. Parcheggiando la sua utilitaria su un tratto in forte pendenza, sembra che tutto fosse in ordine: il freno a mano era stato correttamente inserito. Eppure, contro ogni aspettativa, l'auto ha iniziato a muoversi. Le due donne, percependo il pericolo, hanno tentato di intervenire. Ma la macchina ha guadagnato velocità in pochi istanti, travolgendo tragicamente Elena. La parente, in uno stato di comprensibile shock, ha prontamente chiamato i soccorsi. Gli operatori del 118 sono giunti sul posto in tempi rapidi, ma purtroppo ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Gli inquirenti ora sono al lavoro per fare luce sulla dinamica dell'incidente e comprendere come l'auto abbia potuto muoversi nonostante le precauzioni prese dalla conducente. Nel frattempo, tutta Seulo piange per la terribile morte e si unisce nel sostegno alla famiglia di Elena in questi momenti di inenarrabile tristezza.