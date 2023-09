Cronaca Follia a Desulo: Picchia e minaccia la compagna con un coltello per sottrarle lo smartphone

Un uomo di 27 anni è stato arrestato a Desulo, in provincia di Nuoro, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minacce aggravate. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l'uomo avrebbe picchiato e minacciato con un coltello la sua compagna, per costringerla a consegnargli lo smartphone. La vittima ha riportato diverse contusioni e ferite al volto e al corpo, ma è riuscita a chiamare i soccorsi. I militari sono intervenuti sul posto e hanno fermato l'aggressore, che è stato portato in carcere ad Oristano. Si tratta dell'ennesimo episodio di violenza di genere che si verifica in Sardegna, dove negli ultimi mesi si sono registrati diversi casi di femminicidio e tentato femminicidio. Il sindaco di Desulo, Giovanni Melis, ha espresso la sua solidarietà alla donna e ha condannato il gesto del suo compagno. "Siamo vicini alla vittima e alla sua famiglia - ha dichiarato - e auspichiamo che la giustizia faccia il suo corso. Non possiamo tollerare che si verifichino ancora episodi così gravi e inaccettabili nella nostra comunità".