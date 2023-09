Villasor: Uomo avvelena gatti con bocconcini al veleno per lumache





Infuriato dalla presenza costante dei felini nel suo giardino, un impiegato di 51 anni ha escogitato un piano mortale: ha servito ai gatti dei bocconcini conditi con veleno per lumache. Questo gesto ha portato alla morte di uno dei gatti, mentre altri tre sono riusciti a sopravvivere.





Le indagini sono state avviate dai carabinieri di Villasor, in seguito alla denuncia presentata dalla vicina, la proprietaria degli animali. Alla luce degli accertamenti, l'uomo, che risulta incensurato, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per maltrattamento e uccisione di animali.





Durante l'interrogatorio, l'impiegato ha confessato ai carabinieri che era frustrato dalla continua intrusione dei gatti nel suo giardino. Per attuare il suo piano, l'uomo ha preparato un vassoio di plastica riempiendolo di cibo per gatti, al quale ha poi aggiunto il lumachicida.





Questa trappola mortale è stata collocata su un'impalcatura sul muro di cinta della sua abitazione, direttamente confinante con la proprietà della vicina. Al momento, non è ancora chiaro quanti dei gatti abbiano effettivamente consumato i bocconcini avvelenati, ma la morte di uno di loro rende la gravità dell'atto inconfutabile.





La vicenda serve come triste promemoria su quanto possa essere pericolosa la rabbia e la frustrazione se dirette verso creature indifese.

